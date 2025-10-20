В ЕС захотели ввести механизм приостановки запрета на импорт газа из России

Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Агентством ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) и Комиссией и потребовал от Комиссии пересмотреть реализацию регламента в течение двух лет с момента его вступления в силу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в положение также будут включены процедуры предварительного разрешения. Помимо этого, будет учтено положение о приостановке, в котором указано, какие типы нарушений безопасности поставок могут оправдать временное снятие запрета на импорт или требования предварительного разрешения.

Совет решил установить более легкие требования к документации и процедуры для импорта газа нероссийского происхождения.