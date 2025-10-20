Над кортежем вице-президента США взорвался снаряд

В штате Калифорния над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса преждевременно разорвался 155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время показательных стрельб по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios.

"В субботнем инциденте, произошедшем во время показательных боевых стрельб на военной базе на окраине округа Сан-Диего, никто не пострадал. Поврежден автомобиль патрульной службы", - сказано в сообщении.

После инцидента запуск дополнительных боевых снарядов был отменен. При этом учения проходили в непосредственной близости от оживленной автомагистрали Interstate-5 , соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего.