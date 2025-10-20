Интервал движения между этими станциями будет сокращен

Интервал движения поездов на участке Бакинского метрополитена "Джафар Джаббарлы - Хатаи" оптимизирован, в рабочие дни он сокращён на 5 минут, в выходные - на 4 минуты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", это связано с ремонтными работами на станции "Джафар Джаббарлы" и в близлежащем тоннеле, из-за которых приём поездов осуществляется в настоящее время только с одной платформы.

Тесты по организации движения поездов в тоннелях на этом участке завершены успешно, и при полностью обеспеченной безопасности движения стало возможным сократить интервал с 12 до 7 минут.