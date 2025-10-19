Wikipedia пожаловалась на ИИ

Wikipedia Foundation, управляющая работой онлайн-энциклопедии Wikipedia, зафиксировала значительное снижение числа просмотров ресурса реальными пользователями. Основной причиной такого падения называется активное внедрение технологий искусственного интеллекта, результаты работы которого интегрируются непосредственно в поисковую выдачу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 404 Media.

Современные поисковые системы и чат-боты формируют готовые сводки информации, устраняя у пользователя необходимость переходить на страницу первоисточника. Представители Wikipedia обеспокоены, что эта трансформация угрожает долгосрочному существованию энциклопедии, так как сокращение аудитории может повлечь за собой уменьшение числа редакторов и объемов пожертвований.

Парадоксально, но материалы Wikipedia являются критической основой для обучения многих больших языковых моделей, и поисковые системы часто отдают приоритет этому ресурсу из-за высокого уровня доверия к его контенту.

В мае платформа столкнулась с аномальным ростом трафика, который был связан с ботами, что привело к усовершенствованию систем защиты. После этого количество просмотров, приписываемых живым пользователям, начало сокращаться, достигнув годового падения на уровне 8 процентов. В Фонде объясняют это изменением потребительских привычек, когда встроенный ИИ удовлетворяет информационный запрос без прямого обращения к статьям.

Несмотря на внутренние ограничения на интенсивность запросов от автоматизированных систем, механизмы защиты показали, что реальные пользователи также стали обращаться к страницам реже, в то время как боты усовершенствовали методы маскировки.

Общая тенденция в интернете подтверждает эту проблему: анализ работы одного из ведущих поисковиков показал, что только один процент поисковых запросов завершается переходом по ссылке на первоисточник, поскольку большинство пользователей удовлетворены сгенерированной ИИ сводкой. Молодая аудитория всё чаще получает информацию в пределах социальных сетей.

Разработчики призывают пользователей, получающих информацию через ИИ, обращать внимание на цитаты и переходить по ссылкам на первоисточники для поддержки создания контролируемой людьми базы знаний.