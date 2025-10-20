20 октября 2025 года отмечается четвертый Всемирный день статистики, передает Day.Az.

Статистика является жизненно важным инструментом экономического и социального развития. Для того чтобы процесс развития протекал успешно, необходим сбор данных и их статистический анализ об уровне бедности, доступности образования, распространенности болезней и многом другом. Статистика является одним из главных факторов, учитывающихся при обосновании почти каждого аспекта бюджетов и социальных программ.

Собственная статистическая служба есть практически во всех странах мира. Чтобы сведения были объективны и релевантны вне зависимости от континента, мировая статистика строится на основополагающих принципах ООН.

В 2010 году на 41-й сессии Статистическая комиссия ООН приняла решение об учреждении Всемирного дня статистики.

3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемирным днем статистики. Данное решение было обосновано значимостью подготовки своевременных и надежных статистических данных и показателей для измерения прогресса. Во многом благодаря этим данным обеспечивается необходимый базис для принятия обоснованных решений по вопросам политики и осуществления контроля за достижением целей в области развития.

В 2015 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции постановила объявить 20 октября 2015 года вторым Всемирным днем статистики под общим лозунгом "Повышение качества данных, повышение качества жизни", а также отмечать Всемирный день статистики 20 октября каждые пять лет.

Третий Всемирный день статистики, отмечаемый 20 октября 2020 года, был посвящен теме "Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять".

В 2025 году празднование Дня совпало с 80-летием ООН и подчеркнуло решающую роль достоверных данных в продвижении глобального прогресса, поэтому его темой стали слова: "Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять".

Всемирный день статистики призван привлечь внимание общественности к важной работе, которую каждый день выполняют сотрудники статистических учреждений и организаций. Собирая точные, объективные и сопоставимые данные, они способствуют проведению широкого спектра работ на национальном и международном уровне.

"Статистика является основой не только для деятельности ООН, но и для решения таких глобальных проблем, как поддержание мира, устойчивое развитие, изменение климата и здравоохранение. Глобальное статистическое сообщество демонстрирует пример международного сотрудничества, объединяя специалистов со всего мира для установления стандартов, обмена методологиями и обеспечения точности и своевременности данных. Достоверная статистика позволяет правительствам, бизнесу и гражданам ориентироваться в сложных условиях, принимать обоснованные решения и способствовать изменениям. Надежные данные - основа эффективной политики, экономического планирования и развития общества. Доверие к статистическим системам укрепляет прозрачность и способствует этичному использованию данных, а сотрудничество между странами и экспертами стимулирует инновации и обмен передовым опытом. Развитие грамотности в области данных играет ключевую роль, делая статистику доступной и понятной для всех. По мере развития технологий и появления новых инструментов сбор, анализ и визуализация данных становятся все более эффективными, продвигая цели устойчивого развития и социальной справедливости", - отмечается на сайте ООН.

Статистическая комиссия ООН была учреждена в 1947 году. За время своей работы она установила международные методологические стандарты и руководящие принципы практически в каждой сфере статистики. Эта комиссия играет ключевую роль в оказании правительствам помощи в совершенствовании их статистической отчетности, обеспечивая беспрецедентную степень доступности данных и их сопоставимости применительно к самым разным странам и регионам.