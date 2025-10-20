Паводки в Индии смыли автобус

Микроавтобус смыло паводком в округе Идукки, Индия, штат Керала.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

К счастью автобус был пустой, пассажиры и водитель успели эвакуироваться.

Представляем вашему вниманию данное видео: