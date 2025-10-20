https://news.day.az/world/1789420.html Паводки в Индии смыли автобус - ВИДЕО Микроавтобус смыло паводком в округе Идукки, Индия, штат Керала. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. К счастью автобус был пустой, пассажиры и водитель успели эвакуироваться. Представляем вашему вниманию данное видео:
