https://news.day.az/sport/1789259.html Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов одержала победу над Нидерландами Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов провела в Баку очередной матч в группе C Лиги наций. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подопечные Рамиля Хабибова встретились с командой Нидерландов и одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в поединке на 50-й минуте забил Санан Гаджиев.
Ранее азербайджанская команда обыграла сборную Бельгии со счётом 3:0 и сыграла вничью 0:0 с Израилем. Следующий матч сборная проведёт сегодня против Украины. Начало встречи - в 17:00.
