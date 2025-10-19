Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов одержала победу над Нидерландами

Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов провела в Баку очередной матч в группе C Лиги наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подопечные Рамиля Хабибова встретились с командой Нидерландов и одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в поединке на 50-й минуте забил Санан Гаджиев.

Ранее азербайджанская команда обыграла сборную Бельгии со счётом 3:0 и сыграла вничью 0:0 с Израилем. Следующий матч сборная проведёт сегодня против Украины. Начало встречи - в 17:00.