Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам

20-24 октября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на совместное заявление Министерства обороны Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

В заявлении говорится, что процесс уничтожения просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет осуществляться с соблюдением правил безопасности на полигоне близ поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере:

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и хотим сообщить, что оснований для беспокойства нет".