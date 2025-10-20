https://news.day.az/society/1789351.html Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам 20-24 октября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на совместное заявление Министерства обороны Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
В заявлении говорится, что процесс уничтожения просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет осуществляться с соблюдением правил безопасности на полигоне близ поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере:
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и хотим сообщить, что оснований для беспокойства нет".
