Гоночную команду Red Bull оштрафовали

Команда Oracle Red Bull Racing была оштрафована на €50 тыс. по итогам Гран-при в США за нарушение правил безопасности на гоночной трассе.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

"Команда (Oracle Red Bull Racing) оштрафована на €50,000, из которых €25,000 остаются в залоге на оставшуюся часть сезона 2025 года при условии, что не будет нарушений аналогичного характера", - следует из решения на сайте федерации.

Инцидент произошел, когда один из членов команды вошел в закрытую зону после начала заезда. Отмечается, что этот человек не отреагировал на попытки остановить его.

Представитель Red Bull во время заседания по наложению штрафа сообщил, что нарушитель не был осведомлен о действиях маршалов, пытающихся помешать его входу. Однако стюарды подчеркнули, что любые действия, препятствующие мерам безопасности, являются неприемлемыми и такой поступок должен считаться небезопасным. В связи с этим был наложен штраф, отмечают в организации.

Команда может обжаловать решение FIA.

Победителем Гран-при США стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Второе место занял британец Ландо Норрис из команды McLaren, а третьим финишировал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за Ferrari.

Следующий этап чемпионата пройдет с 24 по 26 октября в Мексике.