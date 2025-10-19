https://news.day.az/world/1789287.html Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС - ВИДЕО Армия обороны Израиля объявила о возобновлении авиаударов по югу Газы. Как передает Day.Az, целью авиаударов являются объекты ХАМАС. Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные источники, одной из основных целей является сеть туннелей, где ранее ХАМАС удерживал заложников.
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС - ВИДЕО
Армия обороны Израиля объявила о возобновлении авиаударов по югу Газы.
Целью авиаударов являются объекты ХАМАС, передает Day.Az.
Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные источники, одной из основных целей является сеть туннелей, где ранее ХАМАС удерживал заложников.
Палестинские СМИ также сообщают об ударах по городу Хан-Юнис.
