Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля объявила о возобновлении авиаударов по югу Газы.

Целью авиаударов являются объекты ХАМАС, передает Day.Az.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные источники, одной из основных целей является сеть туннелей, где ранее ХАМАС удерживал заложников.

Палестинские СМИ также сообщают об ударах по городу Хан-Юнис.