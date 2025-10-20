Ряд приложений по всему миру недоступен из-за глобального сбоя

Возникла проблема с доступом ко многим приложениям по всему миру.

Как сообщает Day.Az, популярные приложения и сайты, такие как Snapchat, Amazon, Canva, Perplexity и Apple Music, прекратили работу из-за глобального сбоя.

В настоящее время работа в этих приложениях невозможна.

Проблема связана со сбоями в работе крупного центра обработки данных Amazon в Северной Вирджинии, одного из основных центров глобальной сети Интернет.