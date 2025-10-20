https://news.day.az/hitech/1789553.html

Массовые сбои зафиксированы в работе крупных интернет-сервисов

Интернет-сервисы Pinterest, Duolingo, "ВКонтакте" и Max столкнулись с масштабными сбоями. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector. По информации сервиса, с массовыми сбоями также столкнулись такие интернет-ресурсы как "VK Звонки" и сайт игровой студии Ubisoft.