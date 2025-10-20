Сахиба Гафарова на 151-й Ассамблее МПС привлекла внимание к вопросу о судьбе пропавших без вести лиц

Загрязнение наших территорий минами продолжает угрожать жизням людей и препятствовать восстановительным работам.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая 20-го октября на дискуссии на тему "Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса" в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в городе Женева Швейцарии.

Спикер отметила, что в годы оккупации Арменией было установлено огромное количество мин на территориях Азербайджана. Было подчёркнуто, что с 2020-го года по настоящее время более 400 азербайджанцев погибли или получили ранения из-за мин. Эти мины и взрывоопасные пережитки войны также наносят серьёзный ущерб окружающей среде - загрязняя почву и воду, уничтожая биоразнообразие, препятствуя возделыванию плодородных земель.

Спикер Милли Меджлиса обратила внимание участников на то, что для нашей страны деятельность по гуманитарному разминированию не только мера безопасности, но также и акт восстановления окружающей среды.

Сахиба Гафарова обратила внимание на ассамблее на ещё один гуманитарный вызов - вопрос судьбы пропавших без вести лиц. Она подчеркнула, что почти 4000 азербайджанцев пропали без вести в годы конфликта, а их семьи до сих пор ждут прояснения их судеб. Это не только боль нации, но и универсальная гуманитарная проблема, разделяемая многими странами.