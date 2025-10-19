https://news.day.az/world/1789229.html

В Газе возобновились бои

В городе Рафах в секторе Газа возобновились столкновения между ХАМАС и израильской армией. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel. Сообщается, что в Рафахе на юге Газы боевики ХАМАС перешли в наступление на подразделения израильской армии. Израильская армия наносит авиаудары.