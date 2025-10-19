В Газе возобновились бои

В городе Рафах в секторе Газа возобновились столкновения между ХАМАС и израильской армией.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что в Рафахе на юге Газы боевики ХАМАС перешли в наступление на подразделения израильской армии.

Израильская армия наносит авиаудары.

Израильская армия еще не распространила официальную информацию.