ХАМАС передаст Красному Кресту останки еще одного израильского заложника
Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки одного из погибших израильских заложников в 23:00 по местному времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Telegram-канале боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".
"Тело одного из заложников было сегодня извлечено на территории сектора Газа и будет передано [медикам] около 23:00", - говорится в сообщении. Имя пленника, останки которого получат сотрудники МККК, не раскрывается.
