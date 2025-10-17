Смогут ли граждане без нахчыванской регистрации ехать в Турцию?

До марта планируется ввести в эксплуатацию автомобильные дороги, соединяющие Азербайджан с Нахчываном. Это станет важным вкладом в развитие экономических связей региона и упрощение свободного передвижения. Новый путь имеет большое значение как для экономики, так и для укрепления человеческих контактов.

Но обеспечит ли эта новая дорога удобный проезд в Турцию для граждан, не зарегистрированных в Нахчыване?

Как сообщает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверенов в комментарии Bizim.media заявил, что ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, проходящей по "Аразскому коридору" и ведущей в Нахчыван, является стратегически важным проектом:

"Дорога, которая будет открыта в марте, не только облегчит передвижение людей, но и обеспечит более эффективную перевозку грузов. Это важный шаг для развития региона", - подчеркнул депутат. Однако он отметил, что действующий карантинный режим ограничивает пересечение границы из Нахчывана в Турцию. По его словам, согласно текущим правилам, покидать территорию страны можно только по воздуху.

Аллахверенов добавил, что в случае отмены карантинного режима в январе, после марта граждане, не имеющие нахчыванской регистрации, также смогут пересекать границу с Турцией на автомобиле. "Нужно просто немного подождать. После марта детали этого вопроса прояснятся: дорога станет выгодной с экономической точки зрения и приведет к увеличению потока людей между Нахчываном и основной территорией Азербайджана", - сказал депутат.

Открытие новой дороги также положительно повлияет на экономическое развитие региона. Это создаст более быстрые и выгодные транспортные возможности как для местного населения, так и для компаний, работающих в различных отраслях экономики. Проект также будет способствовать увеличению торгового обмена между Нахчываном и основной частью Азербайджана.