Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан наглядно демонстрирует приверженность Азербайджана межконфессиональному взаимопониманию

Визит Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Ватикан, её интенсивные и плодотворные встречи, а также аудиенция у Его Святейшества Папы Льва XIV, поддержка страны в восстановлении католического христианского наследия и её долгосрочное сотрудничество в этой сфере наглядно демонстрируют приверженность Азербайджана межконфессиональному взаимопониманию и диалогу между религиями, культурами и цивилизациями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

"Этот визит также является ярким примером культурной и гуманитарной дипломатии Азербайджана. Азербайджан - светское государство с преимущественно мусульманским населением, богатыми исламскими традициями и долгой историей мирного сосуществования мусульман, христиан, иудеев и представителей других вероисповеданий - сегодня является ярким образцом инклюзивности, толерантности и мультикультурной гармонии. Гордясь своими прочными достижениями в области расширения прав и возможностей женщин и обеспечения равных возможностей, превращая весь регион Южного Кавказа в пространство мира и стабильности, Азербайджан продолжает продвигать позитивную глобальную повестку, основанную на мире, диалоге и сотрудничестве", - написал он.