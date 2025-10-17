Почему интернет стал медленным?

Проблемы с качеством интернета, возникшие в последние дни в Баку, Абшероне и Сумгайыте, действительно вызывают серьезное беспокойство. По словам пользователей, снижение скорости и перебои в соединении создают значительные трудности как в работе, так и в учебе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это особенно важно для тех, кто обучается онлайн или работает из дома.

Такие же проблемы наблюдаются и в Ясамальском районе. Нестабильный интернет может привести к различным осложнениям: сбоям во время онлайн-встреч, ухудшению качества видеозвонков, нарушению рабочего и учебного процессов.

Согласно заявлению Агентства по информационно-коммуникационным технологиям, в большинстве случаев измерения на распределительных узлах показывают нормальную скорость. Однако причиной слабого сигнала в домах часто становится оборудование пользователя или технические ограничения провайдера.

Кроме того, в подобных ситуациях пользователям рекомендуется обращаться к своим провайдерам, чтобы оперативно принять необходимые меры для устранения проблемы.