Азербайджан отомстил за удар по Гянджи 17 октября так, как не мстил никто

Автор: Лейла Таривердиева

В ночь на 17 октября 2020 года агрессор еще раз доказал свою безнравственность и бесчеловечность. Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелу город Гянджа. Удар был нанесен также по Мингячевиру.

По Гяндже были выпущены баллистические ракеты SCUD/Elbrus. Это установила ANAMA по снарядам, обнаруженным на месте происшествия. Ракеты упали на жилые кварталы. Немедленно прибывшие на место спасатели МЧС извлекли из-под завалов 13 погибших и 52 раненых гражданских лиц...

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram. В публикации говорилось:

"Этой ночью армянские агрессоры вероломно атаковали Гянджу. Расчет одновременно прост и чудовищен - уничтожить как можно больше мирных жителей, посеять панику, запугать азербайджанский народ. Но агрессор никогда не достигнет своих грязных целей. Слишком сильны духом жители этого славного города!

Гянджа - это Низами, Мехсети, Вазех! Но это не только культурное наследие Азербайджана. Гянджа - это древняя колыбель нашей государственности. Это непоколебимая стойкость, мужество и храбрость! Это Джавадхан. Это город, до последнего сражавшийся за независимость первой демократической республики на Востоке. Гянджа - это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей!"

Да, именно на панику и хаос в тылу Азербайджанской армии рассчитывали в Армении. Этот метод был опробован агрессором во время Первой карабахской войны. Оккупанты не выбирали средств, захватывая города и села Азербайджана. Вырезав население одного села, они добивались паники среди населения других азербайджанских населенных пунктов. Люди бежали, спасаясь от зверств армянских захватчиков, не имея никаких возможностей для сопротивления. В тот период в стране не было дееспособной власти и боеспособной армии, поэтому простым жителям карабахских сел было неоткуда ждать помощи. Единственной возможностью спасти свои семьи, своих стариков и детей было бегство.

Спровоцировав войну в сентябре 2020 года, оккупанты рассчитывали применить ту же тактику, но не приняли во внимание, насколько изменился их противник. Они не учли фактор сильной армии и сильной власти, которая стоит за своим народом и не оставит в беде. Жители Гянджи знали это и, несмотря на трагедию, на потерю родных и близких, не запаниковали.

После каждого обстрела в Ереване собирались брифинги, на которых от лица МИД и Минобороны все отрицалось. Ереван не только отвергал все обвинения, но и пытался обвинить в обстрелах территории Армении азербайджанскую сторону. В соседней стране по сей день рассказывают сказки о неких жертвах среди мирного населения Армении, которых не было, о каких-то разрушенных школах и детсадах, не существующих в реальности. Однако предъявить что-то помимо слов, соседи так и не смогли. Поэтому поднятая на первых порах истерика в лагере поддерживающих агрессора стран, постепенно улеглась. Вспомним грандиозный шум, поднятый по поводу якобы обстрела роддома в Ханкенди, оказавшегося фейком. Этот фейк был запущен после варварского обстрела с применением кассетных снарядов города Барда 28 октября, в результате которого погиб 21, ранения получили 70 человек. Чтобы как-то спрятать свою вину, армянская сторона заявила об атаке турецкими F-16 на роддом в Ханкенди, да еще по личному приказу Президента Турции...

Вторая карабахская война показала беспримерный гуманизм азербайджанской стороны. Можно сказать, беспрецедентный гуманизм, которого до этой воны не демонстрировала ни одна армия мира. За 44 дня ни один азербайджанский снаряд не упал ни на один жилой дом или гражданский объект. Если наносился удар по объекту гражданского назначения, то только потому, что он использовался оккупантами не по назначению. Сепаратисты и оккупанты устраивали свои собрания в помещениях детсадов и домов культуры, рассчитывая, что там их не достанут. Но азербайджанская сторона знала обо всем, что происходило на подконтрольных армянам территориях. Если при ликвидации гнезд боевиков кто-то из гражданских погибал, в этом были виноваты только сами оккупанты, использовавшие гражданское население как щит и прятавшиеся за спинами женщин и детей.

Каждый свой преступный шаг армянская сторона пыталась отмыть громкими обвинениями в адрес Азербайджана, создавая у стороннего наблюдателя впечатление, что ракетные удары по гражданской инфраструктуре, дескать, были актом мести. Но это была ложь. Азербайджанская армия действовала очень аккуратно, позиции и военные объекты сепаратистов уничтожались посредством точечных и четко рассчитанных ударов. В отличие от армян, наша армия не горела жаждой крови, и удары наносились исключительно по легитимным целям. Если армяне устанавливали тяжелое орудие в жилом квартале Ханкенди, это был их собственный неправильный выбор.

После первого удара по Гяндже 4 октября, Араик Арутюнян вышел в эфир и с циничной усмешкой заявил, что лично отдал такой приказ. Оказавшись на скамье подсудимых, он отказался от своих слов. Взяв на себя ответственность за гибель десятков мирных граждан, он не думал, что настанет сегодняшний день. Он просто хотел казаться в глазах своих соплеменников героем. Теперь герой сидит в бакинском СИЗО и наверняка жалеет, что не удержал свой язык пять лет назад.

Каждый раз после ударов по Гяндже и гибели людей, армянская сторона, чтобы смягчить свою вину в глазах международной общественности, оправдывала свои действия якобы наличием в местах ударов легитимных военных целей. Но почему-то от армянских ракет погибали лишь мирные жители Гянджи и превращались в руины лишь мирные кварталы.

17 октября 2020 года Верховный главнокомандующий, Президент Илькам Алиев выступил с обращением к народу.

"Обстрел мирного населения, причем посредством оперативно-тактических ракетных комплексов, - это военное преступление. Они должны понести и понесут ответственность за это преступление. Мы же отвечаем им на поле боя. Мы мстим и будем мстить за шехидов, невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели борьбу, не воевали с гражданским населением, и впредь не будем делать этого. Мы - не армяне. У нас - свой путь, своя цель, вокруг которой объединился весь азербайджанский народ... Это - преступление против человечности. Если международное сообщество не хочет привлечь Армению к ответственности за совершенные преступления, так же как никто не привлек их к ответственности за Ходжалинский геноцид, мы сами привлечем их к ответственности. Мы сами накажем их, и наше наказание будет справедливым", - заявил азербайджанский лидер.

Азербайджанская армия отомстила противнику за кровь детей Гянджи достойно, в открытом бою. 17 октября был освобожден от оккупантов Физули, а 18 октября над руинами города был поднят государственный флаг Азербайджана. Может ли быть месть страшнее этой?