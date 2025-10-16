https://news.day.az/world/1788675.html Трамп и Путин проводят телефонный разговор Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как передает Day.Az, об этом президент США написал на своей странице в соцсети. "Беседа продолжается, это длинный разговор. О её содержании и я, и президент Путин проинформируем после завершения переговоров", - подчеркнул Дональд Трамп.
