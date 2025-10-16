Трамп и Путин проводят телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом президент США написал на своей странице в соцсети.

"Беседа продолжается, это длинный разговор. О её содержании и я, и президент Путин проинформируем после завершения переговоров", - подчеркнул Дональд Трамп.