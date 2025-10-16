Назим Садыхов vs Фарес Зиам: внутренний огонь против осторожной тактики

Азербайджанский боец проведет бой против своего антипода, который может быть опасен на контратаках.

На днях определился соперник азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Назима Садыхова, который 6 декабря в Лас-Вегасе сразится с французом Фаресом Зиамом.

İdman.Biz попытался разобраться в том, что из себя представляет соперник Назима Садыхова и какие шансы на победу имеет азербайджанский боец в предстоящем поединке.

В первую очередь, стоит отметить, что встречаются два легковеса с разными стилями - француз с техничной и аккуратной манерой ведения боя на дистанции против азербайджанца, который предпочитает давить и ломать соперника ближе к сетке.

Фарес Зиам выше нашего бойца - 185 см против 178 у Садыхова. Француз подходит к поединку с серией из пяти побед подряд, а в целом у него 17 побед и четыре поражения, тогда как у Назима 11 побед, одно поражение и одна ничья. Последний бой он выиграл летом нокаутом в Баку. На первый взгляд, преимущество в антропометрии и стабильности на стороне Зиама, но это лишь часть картины.

Фарес типичный "контролер дистанции". Он выстраивает бой вокруг джеба и прямых ударов, любит держать соперника на безопасном расстоянии и наказывает тех, кто пытается резко сблизиться. В арсенале у него есть точные удары ногами и грамотный тайминг. Опасен особенно в контратаках: одно неверное движение вперед - и встречное колено может оказаться решающим. В 2024 году он эффектно нокаутировал Мэтта Фреволу, а в феврале 2025 победил Майка Дэвиса решением судей.

Впрочем, есть и слабые стороны. Когда его прижимают к сетке и начинают работать по корпусу, француз теряет комфорт. В таких ситуациях ему тяжело обороняться, особенно если соперник чередует удары с попытками перевода боя в партер. Иногда Зиам делает паузы и отдает инициативу, что может сыграть на руку более агрессивному противнику.

На этом фоне стиль Назима Садыхова выглядит как антипод. Он левша с плотной левой рукой, постоянно давит, забирает центр клетки и вынуждает соперников ошибаться. Садыхов любит бить по корпусу, чтобы сбивать дыхание, и если нужно, переводит бой в партер.

Это давление не позволяет бойцам вроде Зиама комфортно работать на дистанции. Его ключевая задача - не бегать за оппонентом, а перекрывать пути отхода, прижимать к ограждению и методично выматывать корпусными ударами. Даже редкие угрозы переводом могут заставить француза осторожничать.

Последний бой в июне в Баку против Николаса Мотты показал, насколько уверенно Садыхов чувствует себя в ближнем бою. Тогда он финишировал бразильца во втором раунде, постоянно давя и пробивая корпус. Но против Зиама такой сценарий может не пройти. Француз не раскрывается, не идет в размены и предпочитает набирать очки с дистанции. Здесь Назиму придется действовать тоньше, аккуратнее и терпеливее, постепенно приближая соперника к сетке и заставляя его ошибаться.

Исход боя во многом зависит от того, кто первым навяжет свой стиль. Если Садыхов займет центр и начнет душить ритм Зиама, регулярно пробивая корпус и не давая отступать, шансы азербайджанца резко вырастут. Но если француз сумеет удержать дистанцию, грамотно встречать и сбивать темп одиночными ударами, исход может решить мнение судей.

Этот бой станет столкновением характеров и тактик - дальняя техника против давления и внутреннего огня. И тот, кто первым сломает ритм другого, скорее всего, уйдет из Лас-Вегаса победителем.