Натиг Мамедли о широкомасштабном созидательном процессе в Карабахе

Карабахская тема и масштабный созидательный процесс, происходящий там, остаются для нас приоритетом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Натиг Мамедли в рамках панельной сессии на тему "Возрождение Карабаха в контексте современной коммуникации и сторителлинга" в Баку.

Он отметил, что на панели обсуждалось освещение возрождения Карабаха в СМИ.

"В ходе дискуссий были подняты вопросы о том, как донести до СМИ информацию о Великом возвращении и созидательном процессе, происходящем в Карабахе, используя современные технологии сторителлинга. Основное внимание уделяется человеческим судьбам, и представлению тем в формате интересного повествования может стать привлекательным контентом как для социальных сетей, так и для СМИ. Продолжение подобных обсуждений имеет особое значение с точки зрения повышения профессионализма СМИ. При этом было еще раз отмечено, что вопрос Карабаха и происходящие там масштабные конструктивные процессы остаются для нас приоритетными", - добавил Н.Мамедли.