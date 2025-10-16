https://news.day.az/world/1788479.html Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем Американский президент Дональд Трамп считает, что США находятся сейчас в состоянии торговой войны с Китаем. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
"Мы сейчас в ней участвуем", - ответил Трамп на вопрос о том, будет ли торговая война между двумя странами, если ему не удастся достичь договоренностей на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Упомянутая встреча, как ожидается, состоится в Южной Корее на предстоящем саммите АТЭС, намеченном на конец октября - начало ноября.
