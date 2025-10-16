Дни культуры Туркменистана в Азербайджане завершились красочной концертной программой в Гяндже

С 13 по 15 октября в Азербайджане прошли Дни культуры Туркменистана, организованные министерством культуры Азербайджана. Завершающим аккордом праздника стал большой концерт в городе Гянджа.

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся заключительный концерт, который собрал руководителей различных ведомств и организаций, представителей общественности и любителей искусства, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, директор филармонии, народная артистка Айгюн Самедзаде и другие официальные лица, представители общественности, культуры и науки города.

Музыкальные и танцевальные номера, представленные известными исполнителями и коллективами братской страны, были встречены бурными аплодисментами.

Народные артистки Азербайджана, сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы вышли на одну сцену со своими туркменскими коллегами и исполнили песни, прославляющие дружбу двух народов. Концерт подарил любителям музыки в древней Гяндже - родине Низами - яркие и запоминающиеся моменты.

Таким образом завершились Дни культуры Туркменистана, продолжавшиеся три дня.

Напомним, что торжественное открытие состоялось в Центре Гейдара Алиева в Баку, где была представлена фотовыставка, отражающая богатое культурное наследие и достопримечательности страны, национальные костюмы и ювелирные изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и музейные экспонаты, организованы мастер-классы и яркая концертная программа с участием мастеров искусств и творческих коллективов Туркменистана. В Национальной библиотеке имени М. Ф. Ахундзаде состоялась церемония открытия "Уголка литературы Туркменистана". На Приморском бульваре в Баку прошла яркая и атмосферная презентация туркменской кухни - одного из самых самобытных и богатых направлений восточной гастрономии, а также представлена концертная программа.

Как отметили организаторы, подобные инициативы не только знакомят с богатством культур двух народов, но и укрепляют связи между Азербайджаном и Туркменистаном, объединёнными общими корнями, языком и традициями.