https://news.day.az/officialchronicle/1788341.html Президент Ильхам Алиев: Проведение Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение Проведение Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.
Глава государства отметил, что этот город, долгие годы находившийся под оккупацией, сегодня является символом мира, восстановления и возрождения. "Реализуемые в Ханкенди инфраструктурные проекты обеспечивают развитие города в соответствии с концепцией современного, умного и инновационного города", - подчеркнул Президент Азербайджана.
