Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:
"Уважаемые участники Форума!
Приветствую вас по случаю открытия Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума. Добро пожаловать в город Ханкенди.
Организованное в Азербайджане в третий раз и ставшее уже традиционным это мероприятие, объединяя национальных, региональных и международных партнеров в области градостроительства, служит важной платформой для обмена опытом, формирования новых инициатив и укрепления сотрудничества.
Национальные градостроительные форумы, проводимые совместно с Программой ООН по населенным пунктам, являются еще одним ярким проявлением успешного сотрудничества Азербайджана с международными партнерами в этой области. Участие в нынешнем Форуме свыше 200 иностранных гостей из более чем 60 стран, в общей сложности около 400 делегатов, является показателем как доверия и дружеского отношения к нашей стране, так и нашей солидарности во имя достижения общих целей в области градостроительства.
Градостроительство является одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана. Принятые в стране подходы в области градостроительства и урбанизации способствуют экономической устойчивости, социально-экономическому благосостоянию, адаптации к изменениям климата. Широкомасштабные строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, особенно демонстрируют стратегическое видение Азербайджанского государства и его возможности в реализации намеченного в области градостроительства.
За минувшие тридцать лет в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий города и села были полностью разрушены, наше историко-культурное наследие уничтожено, земли подверглись широкомасштабному минному загрязнению, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных краев. Освобождение этих территорий от оккупации благодаря Победе, одержанной нами в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, положило начало периоду восстановления, реконструкции и возрождения для нашей страны.
Сегодня Азербайджанское государство проводит широкомасштабные строительно-восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Завершено общее планирование региона. На основе этого плана, охватывающего территорию площадью 13,6 тысячи квадратных километров, выполняются восстановительные работы для расселения в родных городах и селах более 1,1 миллиона человек. Уже утверждены генеральные планы 8 городов и 90 сел с населением свыше 300 тысяч человек. Люди вернулись и обосновались в освобожденных от оккупации 6 городах, 2 поселках и 20 селах.
С применением современных принципов градостроительства осуществляются системные и последовательные меры по созданию в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах устойчивой инфраструктуры, восстановлению населенных пунктов и созданию необходимых условий для возвращения населения. За последние четыре года здесь были построены три новых международных аэропорта, автомобильные и магистральные дороги, новая железнодорожная инфраструктура, а также продолжается строительство жилых домов, медицинских учреждений, учебных заведений и других объектов социальной инфраструктуры.
В процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий особое значение придается реконструкции энергетической инфраструктуры и обеспечению энергетической безопасности. В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зоной зеленой энергетики и обладающих техническим потенциалом в 10 тысяч мегаватт зеленой энергии, ускоренными темпами реализуются проекты в области солнечной и ветровой энергии. Здесь применяются такие инновационные подходы, как "умный город" и "умное село", восстанавливается экосистема.
В целях обеспечения экономического развития и занятости в регионе создаются промышленные парки, экономические зоны. Все это служит устойчивому развитию населенных пунктов, расширяя возможности местного производства и способствуя созданию новых рабочих мест. В то же время налаживание прямого сообщения между Карабахом, Восточным Зангезуром и Баку и другими территориями страны благодаря создаваемой новой дорожной инфраструктуре способствует стремительному экономическому и социальному развитию этих регионов. Сегодня в рамках программы "Великое возвращение" на этих территориях уже живут, работают и получают образование около 60 тысяч человек.
Проведение Третьего Национального градостроительного форума Азербайджана именно в городе Ханкенди имеет особое значение. Этот город, долгие годы находившийся под оккупацией, сегодня является символом мира, восстановления и возрождения. Реализуемые в Ханкенди инфраструктурные проекты обеспечивают развитие города в соответствии с концепцией современного, умного и инновационного города.
Созидательный процесс в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах имеет особое значение не только с точки зрения градостроительства и развития инфраструктуры, но и в контексте установления долгосрочного мира и сотрудничества в регионе. Реализуемые целевые проекты, налаживание нового сотрудничества и формирующаяся экономическая среда создают устойчивые возможности для проживания местного населения и служат устойчивому развитию городов.
Передовой опыт Азербайджана в области градостроительства вызывает большой интерес у международной общественности. Наша страна признана надежным партнером в решении глобальных вызовов и формировании инновационных подходов в области изменения климата и градостроительства. Международное сотрудничество в этой сфере, особенно инициативы, реализуемые совместно с Программой ООН по населенным пунктам, имеют особое значение.
Решение о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов - одного из самых авторитетных мероприятий в мире в области градостроительства свидетельствует о вкладе Азербайджана в международные процессы урбанизации и высоком доверии, которое он завоевал как надежный партнер. Это престижное мероприятие еще больше укрепит роль Азербайджана в глобальных процессах урбанизации, внесет значительный вклад в устойчивое развитие региона и достижение глобальных целей урбанизации в целом.
Сегодняшний Форум - важный этап на пути к 13-му Всемирному форуму городов. Уверен, что проводимые здесь дискуссии будут иметь особое значение для реализации стратегических инициатив в области планирования, восстановления и устойчивого развития городов, послужат формированию более зеленой, инклюзивной и благополучной среды проживания для будущих поколений.
Еще раз приветствую всех вас в Азербайджане, желаю успехов в работе Форума."
