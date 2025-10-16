https://news.day.az/economy/1788590.html Объявлена рыночная доля PASHA Bank PASHA Bank сегодня является одним из ведущих финансовых институтов страны. Об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2025 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
PASHA Bank сегодня является одним из ведущих финансовых институтов страны.
Об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2025 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы работаем как частный банк с крупнейшим портфелем бизнес-кредитов, с рыночной долей в 19,31%", - сказал он.
