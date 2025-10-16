Объявлена рыночная ​​доля PASHA Bank

PASHA Bank сегодня является одним из ведущих финансовых институтов страны.

Об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2025 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы работаем как частный банк с крупнейшим портфелем бизнес-кредитов, с рыночной долей в 19,31%", - сказал он.

