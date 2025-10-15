https://news.day.az/economy/1788382.html Сегодня в мега-лотерее Bakcell выбирается очередной счастливый обладатель “Zeekr 001”! (R) Сегодня станет известен второй победитель "Zeekr 001" в лотерее Bakcell, основанной на искусственном интеллекте. Кроме того, каждый день выбираются новые победители "iPhone 17". Как сообщает Day.az, в мегалотерее, стартовавшей 1 октября, на прошлой неделе уже был объявлен первый победитель автомобиля, и приз был вручён владельцу.
Сегодня станет известен второй победитель "Zeekr 001" в лотерее Bakcell, основанной на искусственном интеллекте. Кроме того, каждый день выбираются новые победители "iPhone 17".
Как сообщает Day.az, в мегалотерее, стартовавшей 1 октября, на прошлой неделе уже был объявлен первый победитель автомобиля, и приз был вручён владельцу.
Чтобы выиграть подарок в лотерее, достаточно приобрести "Шанс" пакеты и пользоваться услугами компании. "Шанс" пакеты предоставляют дополнительные шансы в лотерее, а также минуты для разговоров внутри сети.
Подробная информация об условиях лотереи доступна на сайте:lotereya.bakcell.com.
