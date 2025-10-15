Сегодня станет известен второй победитель "Zeekr 001" в лотерее Bakcell, основанной на искусственном интеллекте. Кроме того, каждый день выбираются новые победители "iPhone 17".

Как сообщает Day.az, в мегалотерее, стартовавшей 1 октября, на прошлой неделе уже был объявлен первый победитель автомобиля, и приз был вручён владельцу.

Чтобы выиграть подарок в лотерее, достаточно приобрести "Шанс" пакеты и пользоваться услугами компании. "Шанс" пакеты предоставляют дополнительные шансы в лотерее, а также минуты для разговоров внутри сети.

Подробная информация об условиях лотереи доступна на сайте:lotereya.bakcell.com.