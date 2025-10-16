Может ли поменяться возраст выхода на пенсию в Азербайджане?

Реформы по повышению финансовой устойчивости системы страхования и пенсий, а также укреплению страховых принципов будут продолжены.

Как сообщает Day.Az, эти положения отражены в "Среднесрочной рамке расходов на 2026-2029 годы", подготовленной Министерством финансов.

В документе отмечается, что в настоящее время 69,7% населения страны находятся в трудоспособном возрасте (15-65 лет), а 9,1% - в возрасте 65 лет и старше:

"Текущее состояние является удовлетворительным с точки зрения финансовой устойчивости государственной пенсионной системы. Однако в следующие десятилетия рост числа пожилых людей и их доли в составе населения, а также сокращение числа плательщиков обязательного социального страхового взноса - основного финансового источника пенсионного обеспечения - могут привести к увеличению финансовых обязательств".

Из этого можно сделать вывод, что в Азербайджане в связи с старением населения может возникнуть вопрос о повышении пенсионного возраста?

По этому поводу депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов заявил Sfera.az, что в настоящее время никаких обсуждений о повышении пенсионного возраста не ведется.

Он отметил, что пока не представлен ни один проект по этому вопросу:

"Глубокая модернизация пенсионных реформ и совершенствование пенсионного законодательства остаются основными приоритетами. Эти меры предусмотрены, прежде всего, на долгосрочную перспективу. В течение этого периода решения будут приниматься с учётом возраста населения, страховых взносов и других факторов. Однако конкретно вопрос о повышении пенсионного возраста пока не обсуждается. Министерство труда и социальной защиты населения стремится систематизировать деятельность с учётом существующих фискальных возможностей и демографической ситуации".

Депутат также подчеркнул, что создание частных пенсионных фондов и регулирование страхово-пенсионных отношений являются важными направлениями:

"В этом направлении возможны углубление реформ и принятие новых решений. В ближайшие годы ожидаются шаги в этой сфере".