В Карабахе и Восточном Зангезуре с нуля создается устойчивая среда проживания

Жители в населенных пунктах в Карабахе смогут добираться до больниц, школ, детских садов и других пунктов обслуживания за 15 минут.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента по Губадлинскому, Джебраильскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев, выступая на III Национальном градостроительном форуме в Ханкенди.

По его словам, в Карабахе и Восточном Зангезуре не только восстанавливаются разрушенные города, но и с нуля создается устойчивая и интеллектуальная среда проживания.

"Жители смогут добираться до больниц, школ, детских садов и пунктов обслуживания за 15 минут. Это "модель 15-минутного города", которая способствует экологичному и эффективному образу жизни. Такой подход экономит бюджет и обеспечивает комфорт для жителей", - сказал В. Гаджиев.

По его словам, генеральные планы всех городов и посёлков разрабатываются на основе современных принципов градостроительства.

"Новые посёлки и сёла строятся вдоль основных магистральных и транзитных линий. Это облегчает доступ жителей к рабочим местам, логистическим центрам и промышленным зонам, а также стимулирует местное предпринимательство", - сказал В. Гаджиев.