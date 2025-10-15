Хикмет Гаджиев обсудил с представителями Бундестага роль Азербайджана в укреплении в мира - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями правительства, Бундестага, аналитических центров и ведущих СМИ в Германском парламентском обществе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана в социальной сети "X".
"Сегодня в Германском парламентском обществе состоялась дискуссия с участием уважаемых представителей правительства, Бундестага, аналитических центров и ведущих СМИ. Мы обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира, стабильности и взаимосвязанности в условиях меняющейся региональной и глобальной динамики", говорится в публикации.
