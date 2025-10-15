В США аннулировали визы нескольких иностранцев, «праздновавших» атаку на Кирка

Государственный департамент США аннулировал визы как минимум шести иностранцев, которые в социальных сетях выражали радость в связи с расправой над консервативным активистом Чарли Кирком.

Как передает Day.Az, об этом сообщило само американское внешнеполитическое ведомство, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

В тексте подчеркивается, что США не обязаны принимать иностранцев, выступающих за нападения на американцев.

"Госдеп продолжает выявлять владельцев виз, которые праздновали гнусную расправу над Чарли Кирком", - подчеркнули в ведомстве.

Заявление дополнено скриншотами постов шести иностранцев, критиковавших активиста и положительно отзывавшихся о нападении на него. В том числе среди них присутствуют граждане Аргентины и Германии.