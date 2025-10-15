В Баку появится новый парк

В соответствии с генеральным планом Баку до 2040 года проводится очистка загрязнённых водоёмов, расположенных в районах Зыг и Говсан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, об этом сообщили в рамках проекта по восстановлению озера Зыг.

Уточняется, что площадь озера составляет 40 га. Территория вокруг будет озеленена, там будут обустроены тротуары, зоны отдыха, пешеходные и велодорожки. В западной зоне планируется восстановление ландшафта, благоустройство и озеленение, территория будет преобразована в зону отдыха и жилую зону. Северная и восточная зоны будут восстановлены и превращены в зелёные насаждения.

В южной зоне нефтяные скважины законсервированы, а территория подлежит восстановлению.