Роналду установил новый рекорд

Португальский нападающий Криштиану Роналду 14 октября установил новый рекорд по количеству голов, забитых в матчах отборочных турниров чемпионатов мира.

Как передает Day.Az, в игре против сборной Венгрии, проходившей во вторник на домашнем поле, Роналду забил на 22-й минуте, доведя число голов в квалификации до 40. Это позволило ему обойти гватемальского форварда Карлоса Руиса (39 голов), завершившего карьеру в 2017 году.

Криштиану Роналду в возрасте 40 лет является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым среди всех футболистов сумел достичь отметки в 900 голов в официальных матчах за карьеру.

После точного удара Роналду счет стал 1:1.