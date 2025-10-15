Взрыв в Эквадоре возле ТЦ

В 2,5-миллионном городе Гуаякиле в Эквадоре, возле торгового центра взорвалась автомобильная бомба.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о многочисленных жертвах.

По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли как минимум три человека, ещё несколько получили ранения.

Взрыв нанес ущерб фасаду торгового центра, припаркованным автомобилям и рядом расположенным зданиям, в том числе офисам компании Nobis Group, связанной с семьёй действующего президента Эквадора Даниэля Нобоа.

На месте работают сапёры и полиция, район оцеплен.