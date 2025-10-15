https://news.day.az/world/1788213.html Взрыв в Эквадоре возле ТЦ - ВИДЕО В 2,5-миллионном городе Гуаякиле в Эквадоре, возле торгового центра взорвалась автомобильная бомба. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о многочисленных жертвах.
Взрыв в Эквадоре возле ТЦ - ВИДЕО
В 2,5-миллионном городе Гуаякиле в Эквадоре, возле торгового центра взорвалась автомобильная бомба.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о многочисленных жертвах.
По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли как минимум три человека, ещё несколько получили ранения.
Взрыв нанес ущерб фасаду торгового центра, припаркованным автомобилям и рядом расположенным зданиям, в том числе офисам компании Nobis Group, связанной с семьёй действующего президента Эквадора Даниэля Нобоа.
На месте работают сапёры и полиция, район оцеплен.
