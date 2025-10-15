https://news.day.az/society/1788252.html Тяжелое ДТП в Сабирабаде, - есть погибший В селе Аскербейли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, водитель автомобиля ГАЗ-3110 Гаджи Абилов потерял управление, в результате транспортное средство врезалось в бетонный столб на обочине дороги. В результате аварии пассажир Тофиг Агаммедов (1958 г.р.) скончался на месте происшествия.
Тяжелое ДТП в Сабирабаде, - есть погибший
В селе Аскербейли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, водитель автомобиля ГАЗ-3110 Гаджи Абилов потерял управление, в результате транспортное средство врезалось в бетонный столб на обочине дороги.
В результате аварии пассажир Тофиг Агаммедов (1958 г.р.) скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
