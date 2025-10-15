Тяжелое ДТП в Сабирабаде,

В селе Аскербейли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, водитель автомобиля ГАЗ-3110 Гаджи Абилов потерял управление, в результате транспортное средство врезалось в бетонный столб на обочине дороги.

В результате аварии пассажир Тофиг Агаммедов (1958 г.р.) скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.