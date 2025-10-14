Аляска под водой

Несколько населённых пунктов на побережье Аляски пострадали от затоплений в минувшие выходные из-за мощного штормового прилива.

Как передает Day.Az, сильный ветер и высокая волна привели к подъёму уровня воды, что вызвало локальные наводнения, подтопление домов и повреждение инфраструктуры.

Местные власти организовали эвакуацию жителей из наиболее уязвимых районов.

По предварительным данным, пострадавших нет, но ущерб уточняется.