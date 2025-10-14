https://news.day.az/world/1788156.html Аляска под водой - ФОТО - ВИДЕО Несколько населённых пунктов на побережье Аляски пострадали от затоплений в минувшие выходные из-за мощного штормового прилива. Как передает Day.Az, сильный ветер и высокая волна привели к подъёму уровня воды, что вызвало локальные наводнения, подтопление домов и повреждение инфраструктуры.
Аляска под водой - ФОТО - ВИДЕО
Несколько населённых пунктов на побережье Аляски пострадали от затоплений в минувшие выходные из-за мощного штормового прилива.
Как передает Day.Az, сильный ветер и высокая волна привели к подъёму уровня воды, что вызвало локальные наводнения, подтопление домов и повреждение инфраструктуры.
Местные власти организовали эвакуацию жителей из наиболее уязвимых районов.
По предварительным данным, пострадавших нет, но ущерб уточняется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре