Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Day.Az, об этом заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён,.

По его словам, это может произойти в приграничной деревне Пханмунджом.

Чон добавил, что, если проанализировать открытую информацию, то видно, что "лидеры США и Северной Кореи, похоже, готовы к переговорам".

Он отметил, что Ким хорошо отзывается о предыдущих встречах с Трампом, что указывает на то, что он при определенных условиях готов встретиться с ним.

Министр объединения заявил, что саммит может состояться, если Трамп выразит готовность обсудить военные учения Южной Кореи и США, которые Пхеньян давно осуждает как подготовку к вторжению против него.