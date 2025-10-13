Началось выполнение третьего и четвёртого пунктов плана по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступили к реализации третьего и четвёртого пунктов его плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az, Трамп сделал это заявление в ходе своего выступления по итогам мирного саммита, прошедшего в Шарм-эль-Шейхе.

"Приверженность реализации нашего совместно подготовленного 20-пунктного плана - это необходимая основа для достижения светлого будущего. Работа в этом направлении продолжается. В настоящее время мы находимся на третьем и четвёртом этапах", - подчеркнул американский лидер.