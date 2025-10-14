Вера, надежда, сборная... Оптимистическое послесловие к матчу против Украины

Сборная Азербайджана по футболу завершила октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 поражением от Украины. Матч в Кракове получился боевым, обе команды имели реальные шансы, о чем говорит и итоговый счет 2:1 в пользу наших соперников. Но и игра подопечных Айхана Аббасова оставила неплохое впечатление с точки зрения дальнейших перспектив роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, еще после первого матча против "жовто-блакитных" в Баку многие специалисты отмечали, что новый наставник ставит достаточно грамотный футбол, учитывая сжатые сроки, и основное внимание уделяет обороне. И с этим сложно было не согласиться, принимая во внимание крупные поражения в Лиге наций и на старте квалификации в Рейкьявике под руководством Фернандо Сантуша.

Команда строится не один день, а А.Аббасов находится в ситуации, когда через пару дней после тяжелейшей игры в Париже надо выходить на поле в Кракове и вновь биться за результат. Но куда важнее, что тренер привнес в сборную боевой дух, желание борьбы, эту самую искру, которой так не хватало в последние годы. И ответный матч против украинцев это доказал.

Более того, коллектив был очень хорош в атаке, что приятно удивило.

С первых минут гости показали всю серьезность настроя, когда Нариман Ахундзаде, снабженный прекрасной передачей Эльвина Джафаргулиева, имел хороший шанс открыть счет, но защитник не дал мячу пересечь линию ворот. Позднее вновь эффектно сработала связка Джафаргулиев - Ахундзаде, когда последний забил гол в касание, но мяч был записан как автогол Виталия Миколенко. Это позволило уйти на перерыв при равном счете и отыграться уже через 15 минут после того, как Алексей Гуцуляк вывел украинцев вперед.

Во втором тайме стало еще интереснее, порой игра шла на встречных курсах, хотя то и дело соперник пытался прибрать инициативу к рукам и действовать с позиции силы. Нередко "жовто-блакитные" прибегали к дальним ударам, пытаясь наращивать давление. В защите наша команда действовала почти без ошибок, но единственная оплошность в обороне привела к голу Руслана Малиновского.

В дальнейшем сборная Азербайджана пыталась переломить ход игры, пошли моменты. В одной из них мощно зарядил с линии штрафной Торал Байрамов, но капитан хозяев Николай Матвиенко бросился под мяч и заблокировал удар. А уже в добавленное время Эмин Махмудов неточно приложился со штрафного. В итоге сборная Азербайджана уступила с разницей в мяч (1:2), но показала достаточно содержательный футбол, который вселяет надежду.

Запомнились слова А.Аббасова, сказанные после матча: "Когда есть настрой и боевой дух, то усталости не чувствуешь. Эмин Махмудов по физическим показателям - лучший в составе. Возможно, у него уже не было сил, но посмотрите, какой подкат он сделал в концовке. Все футболисты боролись, несмотря на усталость, они не хотели проигрывать. Утром перед игрой я сказал ребятам: "Не превращайте усталость в психологическую проблему". Надо привыкать - турнир того требует".

Встреча показала, что у сборной есть большой потенциал, помноженный на дух и желание. А когда все эти составляющие сходятся, то можно строить планы на будущее. Интерес к игре и матчам команды определенно повышается, поэтому заключительные ноябрьские встречи квалификации ожидаются с большим интересом. 14 ноября принимаем Исландию, а три дня спустя ждем в гости Францию. Как говорится, картина маслом!