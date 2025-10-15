Азербайджан выступил в ООН с заявлением о преступлениях против человечности

В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на заседании комитета, посвящённого преступлениям против человечности, с заявлением выступил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Тале Алиев.

Как сообщает Day.Az, он отметил, что преступления против человечности считаются одними из самых тяжких нарушений норм международного права.

"Азербайджанская Республика высоко оценивает деятельность Комиссии международного права ООН по подготовке конвенции о наказании за преступления против человечности. Мы поддерживаем формирование единой и всеобъемлющей международно-правовой базы в этой сфере", - заявил он.

В заключение Тале Алиев отметил, что Азербайджан остаётся привержен данным усилиям и продолжит вносить вклад в защиту прав человека и развитие международного гуманитарного права.