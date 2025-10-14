Самолет, летевший в Сингапур, совершил вынужденную посадку в Баку
14 октября 2025 года командир воздушного судна Airbus A350, принадлежащего авиакомпании Singapore Airlines и выполнявшего рейс по маршруту Манчестер-Сингапур, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как сообщили Day.Az в аэропорту, причиной этому стала внезапно возникшая проблема со здоровьем одного из пассажиров на борту.
Самолёт успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 19:45 по местному времени.
Пассажиру незамедлительно была оказана первичная медицинская помощь. После оценки состояния здоровья он был направлен в профильное медицинское учреждение для получения дополнительной помощи.
Отметим, что все соответствующие службы аэропорта действовали оперативно и слаженно в ходе инцидента. Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь одним из самых современных и безопасных авиационных центров региона, отличается высокой готовностью к реагированию на любые нештатные ситуации и рассматривает безопасность пассажиров как приоритетное направление своей деятельности.
