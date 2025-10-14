И неизвестно, что им нужнее.

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о митинге, который пройдет сегодня в Ереване в поддержку Самвела Карапетяна.

Day.Az представляет публикацию:

В Ереване сегодня пройдет митинг за Самвелку Карапетяна. Сам Карапетян присутствовать не будет по уважительной причине - он сидит в СИЗО и сегодня же скорее всего ему продлят срок ареста.

Неизвестно, на что надеются организаторы митинга, какие цели преследуют. Хотят согнать на площадь побольше народу, чтобы отчитаться перед заказчиком? Или наоборот, пытаются привлечь новых спонсоров из одной северной страны?

Как говорит самый горящий ведущий Первого канала Толя Кузичев, время покажет.