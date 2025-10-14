В Анкаре прошёл блистательный оперный гала-концерт под управлением маэстро Эйюба Гулиева

На сцене театра Bilkent Odeon состоялся грандиозный оперный гала-концерт с участием Билькентского симфонического оркестра, который по праву считается одним из лучших музыкальных коллективов страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За дирижёрским пультом стоял доцент Бакинской музыкальной академии, главный дирижёр Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев. Его вдохновляющая энергия и безупречный вкус задали концерту высокий художественный тон, а оркестр под его руководством продемонстрировал филигранную слаженность, сообщили Trend Life организаторы.

Программа вечера объединила произведения величайших композиторов разных эпох - Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини, Оффенбаха, Глинки, Сен-Санса, Гуно, Бизе и Римского-Корсакова. Зал наполнился чарующими мелодиями, которые словно оживали в руках музыкантов, создавая пространство, где царили гармония и вдохновение.

Особое место в программе заняло первое в истории исполнение "Вальса" великого азербайджанского дирижёра и композитора Маэстро Ниязи Билькентским симфоническим оркестром. Тонкий восточный колорит, переплетённый с европейской оркестровой школой, вызвал бурю эмоций и тёплые аплодисменты слушателей. Этот момент стал символом культурного диалога и духовной близости двух народов - азербайджанского и турецкого.

На сцене в этот вечер блистали всемирно известная оперная дива Альбина Шагимуратова, покорившая публику безупречным вокалом и артистизмом, а также молодые звёзды мировой оперной сцены - лауреаты Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. Их исполнение арий и дуэтов отличалось свежестью, искренностью и эмоциональной силой, что не оставило равнодушным ни одного зрителя.

Ярким подарком публике стало исполнение песни Аскера из оперетты "Аршин мал алан" великого Узеира Гаджибейли - в год 140-летия со дня рождения композитора. Проникновенное выступление талантливого тенора из Узбекистана Отабека Назирова вызвало бурю восторженных откликов: турецкая публика с особым чувством аплодировала произведению, которое стало неотъемлемой частью культурного наследия всего тюркского мира.

Когда прозвучали последние аккорды вечера, зал встал. Долгие аплодисменты и возгласы "Браво!" звучали в адрес творческого коллектива. В ответ на овации солисты подарили зрителям дополнительное выступление - сцену из первого акта оперы Джузеппе Верди "Травиата", ставшую красивым эмоциональным завершением вечера.

Музыкальный праздник в Анкаре стал не просто концертом - это было настоящее торжество искусства, объединившее народы и культуры через язык музыки, который понятен без перевода.