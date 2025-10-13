Трамп о втором этапе плана по прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп объявил, что второй этап плана по прекращению огня из 20 пунктов, призванного положить конец войне между Израилем и ХАМАС, уже в действии.

Как передает Day.Az, об этом он сказал на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси перед началом Саммита по миру на Ближнем Востоке.

Он отметил, что реализация различных этапов плана была в некоторой степени взаимосвязана. "Но с нашей точки зрения, второй этап уже начался", - добавил Трамп.