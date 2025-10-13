https://news.day.az/sport/1787865.html Гурбан Гурбанов заинтересовался бразильским футболистом "Кяпаза" - ФОТО Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов проявил интерес к защитнику "Кяпаза". Как собщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, опытный специалист высоко оценил игру 22-летнего центрального защитника "Кяпаза" Джефферсона Бенту. Гурбанов отметил дисциплину игрока на поле и его физические данные - рост бразильца составляет 193 см.
