Гурбан Гурбанов заинтересовался бразильским футболистом "Кяпаза"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов проявил интерес к защитнику "Кяпаза".

Как собщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, опытный специалист высоко оценил игру 22-летнего центрального защитника "Кяпаза" Джефферсона Бенту.

Гурбанов отметил дисциплину игрока на поле и его физические данные - рост бразильца составляет 193 см. Сообщается, что главный тренер "Карабаха" рассматривает возможность трансфера футболиста в клуб в летнее трансферное окно.