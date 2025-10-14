Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по гарантиям для ежегодных заседаний Группы ИБР

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, представленным министерством экономики страны, и Группой Исламского банка развития (ИБР), касающийся гарантий со стороны правительства Азербайджана (страны-хозяйки) по гарантиям для ежегодных заседаний ИБР в 2026 году".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, меморандум о взаимопонимании был подписан 22 мая 2025 года в городе Алжир.