Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по гарантиям для ежегодных заседаний Группы ИБР Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, представленным министерством экономики страны, и Группой Исламского банка развития (ИБР), касающийся гарантий со стороны правительства Азербайджана (страны-хозяйки) по гарантиям для ежегодных заседаний ИБР в 2026 году".
В связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, меморандум о взаимопонимании был подписан 22 мая 2025 года в городе Алжир.
