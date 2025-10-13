Умные очки Apple получат линзу со встроенным дисплеем

Будущие версии очков дополненной реальности от Apple могут предложить пользователям два различных интерфейса в зависимости от подключенного устройства - Mac или iPhone. Об этом в новом выпуске информационного бюллетеня Power On сообщил инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, будущая итерация умных очков Apple, вероятно, сможет запускать полноценную версию операционной системы visionOS при сопряжении с компьютером Mac. В то же время, при подключении к iPhone гарнитура переключится на более облегченный, оптимизированный для мобильных устройств интерфейс.

Эти устройства призваны составить конкуренцию таким продуктам, как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Ray-Bans, которые уже доступны с дисплеем, интегрированным в линзы. Тем не менее, Гурман ранее отмечал, что первое поколение очков Apple не будет оснащено такой функцией дисплея в линзах.

Первая модель очков Apple будет включать динамики для воспроизведения музыки, камеры для съемки фото и видео, голосовое управление и, возможно, функции для мониторинга здоровья. При этом второе поколение получит как минимум одну линзу с интегрированным дисплеем.

Инсайдер также упоминал, что Apple может анонсировать первое поколение своих умных очков в 2026 году, а их выход на рынок ожидается в 2027 году.