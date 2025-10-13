https://news.day.az/world/1787855.html Трампа прибыл в Египет в сопровождении истребителей - ВИДЕО Дональд Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В воздушном пространстве Египта самолет президента США сопровождали истребители F-16 национальных ВВС республики.
