Трампа прибыл в Египет в сопровождении истребителей

Дональд Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В воздушном пространстве Египта самолет президента США сопровождали истребители F-16 национальных ВВС республики.