МВФ представил прогноз инфляции в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что потребительские цены в Азербайджане вырастут на 5,7 процента в 2025 году и на 4,5 процента в 2026 году, говорится в октябрьском выпуске доклада World Economic Outlook, передаёт Day.Az со ссылкой на Trend.

Для сравнения, инфляция в 2024 году составила 2,2 процента.

Последний октябрьский прогноз совпадает с оценками МВФ, опубликованными в апрельском выпуске отчёта.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в сентябре текущего года индекс потребительских цен составил 105,7% по сравнению с сентябрем 2024 года, в том числе на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия - 107,9%, на непродовольственные товары - 102,4%, а на платные услуги, оказанные населению - 105,3%.

Согласно информации, в сентябре 2025 года индекс потребительских цен составил 101,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-сентябре - 105,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В сентябре 2025 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 101,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-сентябре - 106,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.